Fábrica da Coca-Cola no Paraná registra vazamento de amônia

Os dois funcionários que apresentaram sintomas foram socorridos pela equipe do Samu

Na noite desta quinta-feira (2), funcionários de uma fábrica da Coca-Cola , localizada em Maringá, noroeste do Paraná, foram socorridos com sintomas leves de intoxicação após um vazamento de amônia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o vazamento foi identificado em um dos tanques da fábrica pelos próprios colaboradores, que realizaram o fechamento das válvulas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), junto da equipe do Corpo de Bombeiros e técnicos de segurança, realizou uma inspeção no local, mas nenhum outro foco de vazamento foi encontrado. Uma inspeção foi realizada nos bairros próximos à fábrica, mas não foram identificados focos do composto químico.

Os dois funcionários que apresentaram sintomas foram socorridos pela equipe do Samu. As causas do acidente serão investigadas. A empresa Coca-Cola FEMSA Brasil, responsável pela fábrica, enviou uma nota oficial na manhã desta sexta-feira (3) sobre o vazamento.

Leia a nota da empresa na íntegra

A empresa esclarece que, durante a operação regular da planta de Maringá, houve o acionamento da válvula de segurança para alívio da pressão do sistema de refrigeração da unidade, causando um escape controlado de amônia no local.

Todas as medidas de segurança foram tomadas, como o acionamento imediato do Corpo de Bombeiros e a evacuação da unidade. Nenhum colaborador ficou ferido em decorrência deste incidente e a empresa está apurando as causas.

