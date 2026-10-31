Fabiano Bordignon é o principal cotado para assumir a Segurança Pública do Paraná no governo Moro

Com 24 anos de Polícia Federal, delegado já trabalhou com o governador eleito no Ministério da Justiça e na gestão de presídios federais

O delegado da Polícia Federal Fabiano Bordignon desponta como o principal nome para assumir a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (Sesp) a partir de janeiro de 2027, na gestão do governador eleito Sergio Moro (PL). Com 52 anos de idade e 24 anos de carreira na corporação, o policial é reconhecido pela vasta experiência no combate ao crime organizado, na administração do sistema penitenciário federal e na atuação policial em regiões de fronteira. A possível escolha do delegado sinaliza a intenção do futuro governo de priorizar a integração das forças de segurança estaduais e o enfrentamento a facções criminosas.

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A proximidade profissional entre Bordignon e Moro é antiga e se consolidou no sistema penitenciário. O delegado foi diretor da Penitenciária Federal de Catanduvas, no oeste paranaense, em dois períodos entre 2009 e 2013, época em que o atual governador eleito atuava como juiz federal corregedor da unidade. A parceria ganhou projeção nacional no início de 2019, quando Moro, então ministro da Justiça e Segurança Pública, escolheu Bordignon para comandar o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). À frente do órgão até maio de 2020, o delegado gerenciou as unidades federais de segurança máxima que abrigam os criminosos de maior periculosidade do país.

Além da expertise penitenciária, o currículo do delegado é marcado pela forte atuação em áreas estratégicas de fronteira. Entre 2015 e 2018, Bordignon chefiou a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu e coordenou, pelo lado brasileiro, o Comando Tripartite, uma estrutura de cooperação internacional de inteligência entre Brasil, Argentina e Paraguai. Essa vivência também pautou sua trajetória acadêmica, resultando em um mestrado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) focado justamente na articulação de segurança na Tríplice Fronteira. Em anos anteriores, ele já havia comandado a unidade da PF em Paranaguá, participando ativamente de operações contra o tráfico de drogas, desvios de recursos públicos e fraudes.

Natural de Palmas, no sul do estado, e formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Bordignon ingressou na corporação no ano 2000, após passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Caso a indicação para o primeiro escalão do governo estadual seja confirmada oficialmente, ele terá como principal desafio coordenar a política de segurança pública paranaense, articulando o trabalho conjunto entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia Penal.