FAB inicia investigação sobre queda de avião que deixou 3 mortos no PR

Foram iniciadas as investigações pela Força Aérea Brasileira (FAB) sobre a queda da aeronave que caiu na face oeste do Morro da Serra da Prata, no litoral do Paraná, em que o piloto e dois passageiros morreram.

O avião e os corpos foram encontrados na tarde desta sexta-feira (7), depois de cinco dias de buscas numa área de 200 km² por equipes aéreas e terrestres e 65 horas de voo envolvendo duas aeronaves do órgão até a localização do avião.

“A Força Aérea se solidariza com os familiares das vítimas e comunica que investigadores do Quinto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA V), localizado em Canoas (RS), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial no local do acidente”, diz a nota da FAB, encaminhada à imprensa.

Após a aeronave ser encontrada, a equipes terrestres desceram ao local, onde localizaram o avião e os corpos, que vão ser encaminhados a Curitiba pela Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML).

