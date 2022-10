ExpoLondrina tem data definida para 2023; confira o cronograma

Da Redação

Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina)

A data para a 61ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina), que será realizada em 2023, foi definida pela Sociedade Rural do Paraná (SRP). De acordo com a entidade, o evento vai acontecer entre os dias 6 a 16 de abril.

Para 2023, o empreendimento terá como temas centrais a sucessão familiar e a aproximação do campo com a cidade. O objetivo é reforçar a importância das relações familiares e do planejamento no processo de passagem de bastão para a geração seguinte.

Os preparativos para a próxima edição já fazem parte da agenda diária da diretoria da entidade. A promessa é de trazer ao público novidades que aliam tradição, inovação, tecnologia, informação de qualidade e entretenimento.

“Esta é a fase em que revisitamos e construímos novos projetos e parcerias que atendam o propósito da entidade, que é criar ambientes favoráveis para que os negócios aconteçam e o produtor rural seja o grande beneficiado com novas soluções. Os visitantes da ExpoLondrina terão, sem dúvida, a oportunidade de viver uma agenda técnica que nos aproxima de um celeiro de transformação e produtividade”, afirma o presidente da Sociedade Rural do Paraná, Marcelo Janene El-Kadre.

O cronograma de shows deve ser anunciado no final do ano.

