ExpoLondrina conta com show de Maiara e Maraísa nesta quarta (12)

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa

A dupla sertaneja Maiara e Maraísa é o principal destaque da noite desta quarta-feira (12) da ExpoLondrina. O evento contará, ainda, com a apresentação de Guilherme e Benuto, durante a abertura do rodeio.

As irmãs chegam na cidade do norte do Paraná com um DVD novo e outros sucessos para agitar o público. Os ingressos para as duas apresentações ainda estão disponíveis no site e na bilheteria do Ney Braga.

No ano passado, as sertanejas surpreenderam e emocionaram o público da Expo ao usarem uma projeção de Marília Mendonça cantando ao lado delas. Já Guilherme e Benuto contam, nesta edição do evento, com um palco maior. Em sua participação em 2022, a dupla se apresentou na Villa Gastronômica e, dessa vez, animam o palco principal.

Fonte: Informações RicMais.

