ExpoLondrina 2023 divulga programação de shows; confira

De acordo com os organizadores, o palco principal contará com 17 apresentações entre cantores, duplas e bandas

A Sociedade Rural do Paraná (SRP) divulgou, nesta quinta-feira (26), a grade de shows oficial da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina) de 2023. De acordo com os organizadores, o palco principal contará com 17 apresentações entre cantores, duplas e bandas.

O evento acontecerá entre os dias 6 e 16 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga.

Confira abaixo a lista de shows:

06/04: Hugo e Guilherme + Pedro Sampaio

08/04: Zé Neto e Cristiano + Malifoo + Ana Castela

09/04: Turma do Pagoge + Dilsinho

12/04: Guilherme e Benuto + Maiara e Maraisa

13/04: João Gomes + Gustavo Mioto + Ícaro e Gilmar

14/04: Jorge e Mateus + Léo e Raphael

15/04: Luan Santana + Dennis

16/04: Gusttavo Lima

A venda de ingressos deve começar nos próximos dias.

