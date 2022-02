ExpoLondrina 2022 anuncia grade de shows e arena gamer

Da Redação

Maiara e Maraisa estão na lista de atrações da Expolondrina

A diretoria da Sociedade Rural do Paraná (SRP) confirmou, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (17) a realização da 60ª ExpoLondrina para o período de 1 a 10 de abril, no Parque de Exposições Ney Braga, em Londrina. Entre as novidades da edição está a ampliação da de espaços de lazer, com Arena Gamer e Vila Gastronômica. Na área de shows, atrações como Maiara & Maraisa; Bruno & Marrone; Gusttavo Lima e Os Barões da Pisadinha estão confirmados.

Outros eventos serão realizados durante a ExpoLondrina, como, palestras, cursos, leilões, lançamentos e exposições de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, genética, novas cultivares, entre outros. E a organização também promete novidades, como novos espaços de interação e lazer, a exemplo da Vila Gastronômica e da Arena Gamer.

Embora o ano seja atípico, as expectativas da organização do evento são boas. “Se avaliarmos a grande procura por espaços comerciais, podemos dizer que teremos uma feira aquecida. Essa é a expectativa”, comenta o presidente da SRP, entidade promotora do evento, Antonio Sampaio.

A diretoria já definiu os preços dos ingressos ExpoParque - que dá acesso ao Parque de Exposições Ney Braga. De segunda a quarta-feira: R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. De quinta a domingo: R$ 18,00 a inteira e R$ 9,00 a meia.

Arena gamer

O Pavilhão Nacional será palco de uma novidade na ExpoLondrina 2022, que são os games, líderes disparados no mundo digital em entretenimento. No espaço de 1.600 metros quadrados será criada a Arena Gamer, uma “experiência gamer”, com atrações únicas vinculadas aos maiores títulos do segmento, jogos do momento, os tradicionais games, jogos para celulares, com tendências do universo móbile, atrações que proporcionarão engajamento e interação do público.

Os visitantes e adeptos dos games encontrarão no pavilhão um receptivo diferenciado e um circuito interno de novidades. Em um palco central, diversas atividades serão realizadas como minicampeonatos, desafios, palestras, campeonato escolar, quiz gamer, cosplayer, entre outras agendas, além da presença de convidados e apresentadores de renome do segmento. A Arena Gamer está sendo organizada pela BBL e SRP.

Vila Gastronômica

Outro espaço que promete surpreender os visitantes é a Vila Gastronômica, que englobará o já conhecido Palco 2, mas dentro de um conceito diferente, com mais conforto para os visitantes.

A Vila será coberta e climatizada, com oito espaços para restaurantes, lanchonetes e bares. Outra atração da Vila é o Espaço Kids, com muita brincadeira e cuidadores para que os pais possam se divertir tranquilamente enquanto suas crianças também se divertem em segurança.

CONFIRA A LISTA DE SHOWS

01 de Abril – Ícaro e Gilmar e Zé Neto & Cristiano

02 de Abril – Jorge & Mateus e Clayton & Romário

03 de Abril – Gusttavo Lima - Sunset

07 de Abril – Abertura do Rodeio e Maiara & Maraisa

08 de Abril – Rodeio em Touros, Os Barões da Pisadinha e Dennis DJ

09 de Abril – Rodeio em Touros, Bruno & Marrone e Gustavo Mioto

10 de Abril – Grande Final do Rodeio em Touros