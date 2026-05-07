Expoingá 2026 começa nesta quinta; confira preços e atrações

A 52ª edição da Expoingá começa nesta quinta-feira (7) no Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá, com a expectativa de atrair 600 mil visitantes ao longo de 11 dias. O evento, que segue até 17 de maio, reúne exposição de animais, tecnologias para o campo, gastronomia e uma agenda diversificada de shows musicais. Os portões abrem às 10h durante a semana e às 11h aos sábados e domingos, com entrada gratuita para o público geral de segunda a sexta, das 10h às 14h.

📰 LEIA MAIS: Coluna da Tribuna: Reitoria seria em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os ingressos para acesso ao parque custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), podendo ser adquiridos no Shopping Avenida Center ou diretamente na bilheteria. Têm direito à gratuidade crianças de até 8 anos, idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência. A meia-entrada é estendida a estudantes, doadores de sangue, professores, profissionais de saúde e jovens de até 29 anos inscritos no CadÚnico, entre outros grupos previstos em lei. Nos dias 11, 12 e 13 de maio, o acesso ao parque será gratuito para toda a população.

Para quem pretende ir de veículo próprio, o estacionamento possui acessos pelas vias Guaiapó e Haiti. Os valores foram fixados em R$ 40 para motos, R$ 60 para carros, R$ 80 para caminhonetes e R$ 100 para vans. O pagamento é realizado via totens automáticos espalhados pela feira. Na área de alimentação, as bebidas terão preços tabelados, sendo a água vendida por R$ 5, o refrigerante por R$ 8 e a cerveja por R$ 10, além da disponibilidade de 40 bebedouros com água gratuita em todo o recinto.

A programação de shows na arena principal começa nesta quinta com Maiara e Maraisa e João Gomes. A sequência de apresentações inclui Alok e Matuê na sexta-feira (8), Ana Castela no sábado (9) e Matheus & Kauan com Gustavo Mioto no domingo (10). Nos dias 11 e 12, a entrada será solidária mediante a troca de um quilo de alimento por ingressos para as apresentações de João Neto e Frederico e da Comunidade Colo de Deus. A grade fecha com Péricles e Sorriso Maroto no dia 14, Daniel no dia 15 e o tradicional rodeio no último fim de semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



Além do entretenimento musical, a Expoingá oferece atrações como a Fazendinha, o pavilhão de flores, a feira de agricultura familiar e oficinas de meliponicultura. A Universidade Estadual de Maringá (UEM) também marca presença com serviços de saúde e um planetário exclusivo no Pavilhão Verde, que realizará 20 sessões diárias de imersão. O parque de diversões funcionará todos os dias, mas os valores dos brinquedos serão informados no local.