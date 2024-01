Exibição de filmes de autores paranaenses é uma das atrações do Verão

O projeto de extensão Cinespar Itinerante: Circuito no Litoral Paranaense de Cinema na Rua, vinculado ao campus de Campo Mourão da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), é uma das atrações da edição 2024 do Verão Maior Paraná, conjunto de ações integradas do Governo do Estado voltado ao lazer e ao entretenimento de turistas e moradores.

Ele percorrerá, até 4 de fevereiro, os municípios de Guaratuba, Morretes, Antonina, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba e Paranaguá, exibindo, sempre a partir das 19h, obras cinematográficas produzidas por professores e egressos do curso de cinema da Unespar. O primeiro evento foi nesta quinta-feira (4), com a exibição de "O Legado do Pirata Zulmiro", de Estevan Silvera, em Caiobá.

Ao todo, serão 13 obras cinematográficas, sendo quatro longas e nove curtas. Entre os filmes estão “Brichos 2: A floresta é nossa”, de Paulo Munhoz; “CineMatoso”, de Bruno de Oliveira; “Travessias”, de Salete Machado Sirino; "O estacionamento", de William Biagioli, “Paisagem de meninos”, de Fernando Severo, “Haruo Ohara” de, Rodrigo Grota, “Garoto Barba”, de Christopher Faust, “A equação do amor", de Fábio Allon, “Notícias da rainha”, de Ana Johann, “João & Maria”, de Eduardo Baggio, “Os monóculos da minha vó”, de Ana Torres, e “Órion”, de Rodriane DL.

Todas as sessões promovidas pelo Cinespar, que nasceu em 2011, são precedidas de um diálogo com o público conduzido pela equipe do projeto de extensão, formada por professores, agentes universitários e estudantes, visando a destacar o papel do cinema paranaense na formação da identidade e da cultura do Estado. Ainda durante as exibições, com classificação indicativa entre livre e até 10 anos, serão apresentados os projetos de extensão, pesquisa e inovação desenvolvidos pela Unespar.

O Cinespar é coordenado por Áurea Viana, orientado por Eduardo Baggio, tendo Ana Paula Colavite, Joab Jacometti de Oliveira, Adriana Periçaro, e Juliana Andrade Viana como colaboradores, além de Hanon Arthur da Costa e Teodoro Andrade dos Santos como bolsistas. Para se deslocar entre os municípios, o Cinespar conta uma van estilizada, telão, equipamento de som e cadeiras.

Confira a programação completa no site da Unespar.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.





