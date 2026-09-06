Exército terá pelotão de mulheres no Tiro de Guerra de Londrina a partir de 2027

Londrina é uma das primeiras cidades do país a contar com turmas femininas em Tiros de Guerra

O Tiro de Guerra de Londrina (TG 05-003) passará a receber mulheres voluntárias para o serviço militar a partir de 2027. A informação foi divulgada pelo prefeito Tiago Amaral (PSD) durante as comemorações dos 80 anos do TG Londrina, no último sábado (05).

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A novidade coloca Londrina entre as primeiras cidades do país a contar com turmas femininas em Tiros de Guerra. Segundo o prefeito, a iniciativa acompanha a ampliação da participação feminina no serviço militar brasileiro, após decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2024.

Decreto de 2024 autorizou alistamento feminino voluntário

O alistamento militar feminino voluntário foi autorizado pelo Decreto nº 12.154, assinado pelo presidente Lula em 28 de agosto de 2024. A medida permite que mulheres que completam 18 anos a partir de 2025 possam se alistar voluntariamente nas Forças Armadas. O alistamento ocorre no período de janeiro a junho do ano em que a voluntária completa 18 anos.

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O serviço militar feminino é facultativo e voluntário, diferentemente do alistamento obrigatório para homens. Após a incorporação, as voluntárias passam a cumprir as mesmas obrigações e deveres previstos na Lei do Serviço Militar (Lei nº 4.375/64), com duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado anualmente até o limite de oito anos.

Londrina será uma das cinco cidades do Brasil a sediar turmas femininas em Tiros de Guerra a partir de 2027. O Exército Brasileiro estuda a implantação de uma turma com 50 mulheres no Tiro de Guerra de Londrina, medida que ainda depende de confirmação oficial, mas os estudos estão em estágio avançado.

Outras cidades também se preparam para receber mulheres nos Tiros de Guerra. Ribeirão Preto (SP) negocia com o Exército a criação do primeiro Tiro de Guerra feminino do Brasil, com previsão de início das atividades a partir de 2027. A prefeitura precisará construir um alojamento para 50 pessoas nas instalações do Tiro de Guerra para viabilizar a nova modalidade.

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Alistamento feminino terá o mesmo período do masculino

Para se candidatar, as jovens devem completar 18 anos no ano do alistamento e residir em um dos municípios contemplados no Plano Geral de Convocação. O alistamento feminino segue o mesmo período do alistamento masculino, entre janeiro e junho.

No Tiro de Guerra de Londrina, a capacidade atual é de quatro turmas, recebendo 50 jovens em cada uma e formando 200 atiradores por ano. A instrução dura nove meses. As informações completas sobre o processo de alistamento feminino e o número de vagas disponíveis devem ser divulgadas nos próximos dias pela Junta do Serviço Militar de Londrina.

Interessadas em se alistar já podem procurar a Junta do Serviço Militar

Desde a abertura do alistamento voluntário para mulheres, as Forças Armadas vêm implementando mudanças para receber o novo público. Dados divulgados em 2025 apontam que aproximadamente 37 mil mulheres integravam as Forças Armadas brasileiras, representando cerca de 10% do efetivo total. A presença feminina é mais expressiva em áreas como saúde, ensino e logística.

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O alistamento feminino é um passo importante para as fileiras do Exército Brasileiro. Desde 1982, as mulheres já fazem parte das Forças Armadas por meio de concursos, mas agora poderão participar também do serviço militar voluntário. A medida faz parte de um plano gradual que busca ampliar a participação feminina no Exército, promovendo maior diversidade nas Forças Armadas.

Interessadas em obter mais informações podem procurar a Junta do Serviço Militar de Londrina, localizada na Avenida Dez de Dezembro, 1830, loja 42, dentro da Rodoviária de Londrina.