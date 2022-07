Exército oferece vagas de trabalho como oficial; há vagas em Apucarana

Da Redação

Não há taxa de inscrição

O Exército Brasileiro (EB) abriu inscrições para oficiais temporários com oportunidades em pelo menos 12 cidades do Paraná. Conforme o edital divulgado pela força armada, são ofertadas mais de 300 vagas de trabalho. Há também disponibilidade de vagas para Santa Catarina.

As inscrições, que são gratuitas, foram abertas às 11h do dia 1º de julho e serão encerrados às 11h do dia 18 de julho. As oportunidades são distribuídas em diferentes cargos nos níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam entre R$ 2 mil e R$ 7 mil.

De acordo com o edital, aqueles que forem selecionados atuarão nas unidades da 5ª Região Militar, incorporados para prestação de Serviço Técnico Temporário e realizarão Estágio de Serviço Técnico.

O edital aponta que ao menos 12 cidades paranaenses oferecem oportunidade. Veja:

Apucarana;



Cascavel;

Castro;

Curitiba;

Foz do Iguaçu;

Francisco Beltrão;

Guaíra;

Guarapuava;

Lapa;

Palmas;

Ponta Grossa;

Rio Negro.

Para fazer a inscrição e consultar o edital, clique aqui.

