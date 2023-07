Exército contrata militares temporários em batalhões do Paraná

O Comando da 5ª Região Militar do Exército Brasileiro está com inscrições abertas para processo seletivo de contratação de militares temporários. As vagas ofertadas pela corporação são para oficiais, sargentos e cabos em batalhões do Paraná e de Santa Catarina. Há oportunidades no 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), de Apucarana.

Veja aqui os editais abertos.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (17) e seguem até 31 de julho apenas pela internet. As vagas estão distribuídas em várias áreas de atuação, como Medicina, Odontologia, Fisioterapia, Farmácia, Magistério, Engenharia, Enfermagem, Direito, Administração, Contabilidade, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Mecânico, Motorista, Eletricista, Cozinheiro, entre outras.

Os interessados devem ter pelo menos 19 anos e no máximo 40 anos na data da incorporação às fileiras do Exército Brasileiro. Além de curso técnico ou superior, devem estar aptos na inspeção de saúde e ainda atingir os índices mínimos no teste físico previsto no aviso de seleção.

Os candidatos precisam também estar em dia com as obrigações perante o Serviço Militar, Justiça Eleitoral e não ter antecedentes criminais, dentre outros requisitos que podem ser conferidos nos editais.

