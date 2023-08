Exames preliminares mostram que corpo encontrado em mala é de mulher

Siga o TNOnline no Google News

Um corpo foi encontrado dentro de uma mala de viagem, nessa terça-feira (15), em um local de roça no bairro Ouro Verde, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. O delegado que está à frente do caso, Ademais Braga Junior, havia informado que o corpo seria de uma criança, porém, exames preliminares mostraram que, na verdade, se trata de uma mulher.

As autoridades acharam que se tratava de um criança, pois, segundo o Instituto Médico Legal (IML), o corpo possui 30 quilos, 1 metro e 10 centímetros de altura e estava com laços no cabelo e pulseiras. O corpo foi localizado em estado avançado de decomposição.

"Tudo leva a lógica de que se trata de uma criança, peso, estatura, vestes, mas quem vai dizer isso é o exame pericial", afirmou o delegado. Apesar das constatações, a perícia mostrou quese trata de uma mulher.

No entanto, até o momento, só se têm essas informações. Ainda é aguardado os resultados oficiais para identificar a vítima, as causas da morte e os motivos para o crime.

Ainda conforme o delegado, não foram identificadas lesões características de morte violenta, como espancamento, tiros ou esquartejamento.

O local em que a mala foi encontrada seria uma plantação de aveia e não é totalmente cercado. Investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR) apontam que a bagagem foi abandonada no último dia 29 de julho.

Uma testemunha ouvida pelas autoridades afirma ter visto uma mulher com a mala em que o corpo foi localizado. "Em conversa preliminar ela [testemunha] já conta que foi uma pessoa do sexo feminino, uma mulher, que teria deixado esta mala. Inclusive ela conversou com a mulher um pouco antes de deixar a mala, mas não teve a curiosidade de ver o que se tratava", informou o delegado.

Segundo a testemunha, o "encontro" com a suspeita teria acontecido no dia 29. A data corresponde ao tempo em que o corpo está em decomposição, há cerca de vinte dias.

