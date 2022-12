Exame de DNA revela que ex-vereador é responsável por acidente fatal

Da Redação

O motociclista Ogustávio Rezende de Jesus, de 37 anos, foi a vítima do acidente

A Delegacia de Trânsito da Polícia Civil de Maringá identificou um ex-vereador de Ramilândia, cidade no Oeste do Paraná, como o motorista de um carro roubado responsável pelo acidente que matou o motociclista Ogustávio Rezende de Jesus, de 37 anos, em fevereiro de 2020, na PR-317, na região de Maringá.

A identificação dele foi possível por meio de um exame de DNA. O ex-vereador ficou ferido no acidente, mas fugiu sem prestar e não foi encontrado. Vestígios de sangue foram localizados no interior do veículo e as amostras foram colhidas para confrontação genética.

Conforme o delegado responsável pela investigação, Fernando Garbeline, o ex-politico surgiu como suspeito depois de uma denuncia. Procurado pela polícia, ele se recusou a ceder material para o exame, o que só aconteceu por meio de um ordem judicial. O resultado da perícia foi entregue à Polícia de Maringá nesta semana. O laudo concluiu que o sangue encontro no veículo é o dele.

O ex-vereador foi indiciado por homicídio culposo, agravado pela omisso de socorro. Em 2017, esse mesmo homem foi preso por transportar cigarros contrabandeadas na região de Guarapuava.

Com informações do GMC Online

