Ex-zagueiro do Coritiba morre atingido por queda de árvore

Na manhã desta segunda-feira (7), o ex-zagueiro do Coritiba, Fábio Zambiasi, de 35 anos, morreu no Rio Grande do Sul, em uma propriedade rural de Carazinho, após uma árvore cair em cima na cabeça dele.

Fábio morava atualmente no Rio Grande do Sul, onde vivia da extração de madeira. Já no Alto da Glória, o zagueiro atuou entre os anos de 1995 e 1997. Jogou em 144 partidas com a camisa alviverde e marcou 18 gols, sendo o 3º zagueiro com maior número de gols do Coritiba.

O clube lamentou o falecimento, ressaltando o carinho que a torcida coxa-branca tinha pelo zagueiro.

“A nação coxa-branca deseja força aos familiares e amigos deste atleta que sempre representou de maneira aguerrida o manto alviverde”, disse o clube, em nota.

