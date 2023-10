Ex-prefeito de Sabáudia constrói ‘Templo da Gratidão’ por conquistas

O ex-prefeito de Sabáudia, Almir Batista dos Santos (PP), que é evangélico, inaugura na sexta-feira (13), às 19h30, o que ele chama de “Templo da Gratidão”, construído por ele e sua família na principal avenida da cidade, a Avenida Campos Salles. Ele explica que a construção deste templo foi um voto seu, perante Deus, de gratidão pela transformação de Sabáudia e pela mudança que aconteceu no município durante sua gestão, principalmente na área de industrialização, com a geração de emprego e renda e fomento da economia local.



Almir Batista foi prefeito por duas gestões consecutivas, de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012. Suas duas gestões foram marcadas pela implantação de um grande parque industrial às margens da rodovia PR-218, na saída para Arapongas, que recebeu um expressivo número de empresas de diferentes ramos de atividade. De acordo com indicadores econômicos, Sabáudia é hoje o segundo no Paraná e o 15º no Brasil em maior número de pessoas empregadas, proporcionalmente ao número de habitantes, e tem uma renda per capita de R$ 85 mil, uma das maiores da região.

Segundo Almir Batista, esse voto de gratidão foi complicado, porque foram dez anos para se construir esse templo, mas agora foi concluído. “Eu penso que, enquanto muitos prefeitos pensam em construir um pórtico de concreto, eu me preocupei em construir um templo que ficará para sempre para que o povo de Sabáudia possa agradecer a Deus por toda mudança que aconteceu no município”, afirma.

A obra teve um custo estimado entre R$ 600 mil e R$ 700 mil e foi construída com recursos da própria família, sem ajuda de organismos governamentais. Segundo o ex-prefeito, por enquanto o templo não tem uma denominação religiosa e está aberto a evangélicos, católicos e a todas pessoas que desejam agradecer a Deus por tudo aquilo que têm conseguido em suas vidas.

