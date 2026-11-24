O ex-prefeito de Marquinho, no Paraná, João de Lima Eleutério, condenado por mandar matar opositores políticos, foi preso na segunda-feira (23) no Paraguai. Considerado foragido da Justiça brasileira e escondido há anos no país vizinho, ele foi localizado por volta das 12h10 em uma rua da região de Villa Parque Itaipu, em Salto del Guairá, durante uma investigação conduzida em cooperação com autoridades brasileiras.

De acordo com a polícia paraguaia, contra Eleutério havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, referente aos crimes de homicídio e lesão corporal. Após a captura, o ex-prefeito foi expulso do Paraguai pelas autoridades locais e entregue à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no oeste paranaense. Ele permaneceu na carceragem da Polícia Federal do Paraná, com previsão de transferência para unidades do Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen).

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Segundo informações do Ministério Público do Paraná (MP-PR), as condenações de Eleutério somam mais de 65 anos de reclusão por seis homicídios cometidos nos municípios de Laranjeiras do Sul e Palmital. Os crimes aconteceram entre 1997 e 2000, período em que ele chefiava o Executivo de Marquinho. Entre esses episódios, um crime registrado em 1998 resultou na morte de dois irmãos, que faziam oposição política ao então prefeito, e deixou a esposa de um deles ferida, caso pelo qual Eleutério foi condenado em 2011.

Em nota oficial, a defesa de João de Lima Eleutério afirmou que o escritório Tobera & Anghinoni Advogados assumiu o caso nesta semana e fará uma análise aprofundada dos processos. "A equipe realizará uma análise aprofundada dos processos, tanto sob os aspectos processuais quanto de mérito, a fim de identificar as medidas jurídicas cabíveis e as estratégias adequadas para o caso. A defesa trabalhará na avaliação dos instrumentos legais disponíveis, buscando o restabelecimento de sua liberdade, sempre dentro dos parâmetros legais", declarou a equipe jurídica.