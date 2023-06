Ex-prefeito de Cambé, Zé do Carmo, morre aos 70 anos

Morreu nesta madrugada de terça-feira (6), José do Carmo Garcia, mais conhecido como Zé do Carmo, ex-prefeito de Cambé, no norte Paraná, vítima de uma pneumologia bacteriana. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do município.

Zé do Carmo tinha 70 anos e era formado em direito. Exerceu quatro mandatos no município em 1988, 1996, 2000 e 2016.

Por meio de nota, o atual prefeito Conrado Schelle (DEM) expressou condolências aos familiares e amigos do ex-prefeito e decretou luto oficial de três dias.



O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) também lamentou a morte do ex-prefeito e que se solidariza com a família e amigos.

"Era uma pessoa de bem, de reputação ilibada, uma grande liderança política da região Norte, que transformou a história de Cambé. Que Deus conforte a sua família e os amigos nesse momento difícil", afirmou Ratinho Junior.



O velório de Zé do Carmo será nesta terça-feira no Ginásio de Esportes João de Deus Almeida, das 10h às 17h, aberto à população.













