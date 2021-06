Ex-prefeito de Astorga é preso a pedido do MP

Continua após publicidade

Arquimedes Ziroldo, o Bega, ex-prefeito de Astorga, foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (8) a pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR). A prisão ocorreu em Pitangueiras, onde ele reside e também já foi prefeito.

Em 2019, Bega foi denunciado pelo MPPR por meio do Núcleo de Londrina do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) – por constituição de organização criminosa, fraude a licitações e outros crimes investigados na Operação Alavanca, conduzida pela Promotoria de Justiça de Astorga e pelo Gepatria de Londrina.

O réu, que já havia sido preso anteriormente, estava em liberdade provisória com medidas cautelares não prisionais, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Entretanto, diligências do MPPR constataram que as medidas cautelares não vinham sendo cumpridas, por isso, foi requerido o reestabelecimento da prisão preventiva.

Bega foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Astorga. Como só há no município prisão feminina, ele foi encaminhado à 9ª Subdivisão Policial de Maringá (SDP) e poderá ainda, ser encaminhado a uma penitenciária em Curitiba.