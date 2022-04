Da Redação

Ex-policial mata primo durante discussão em bar de Curitiba

Uma discussão entre ex-policiais civis, que eram primos, terminou com um deles morto, na madrugada deste domingo (3), em um bar no bairro Batel, em Curitiba. Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima foi atingida por tiros, inclusive na cabeça. Após a discussão, um deles sacou uma arma e atirou no outro. O autor dos disparos foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

Segundo apurou a reportagem da Banda B, o crime aconteceu por volta das 2h da madrugada. O autor do disparo seria o policial civil aposentado Ninrod Jois Santi Duarte Valente, de 60 anos, que já foi acusado de outros homicídios. A vítima, José Augusto Mendes Paredes, de 53 anos, foi excluída da Polícia Civil sob acusações de envolvimento em crimes.

De acordo com o boletim de ocorrência sobre o crime, ao qual a Banda B teve acesso, algumas pessoas testemunharam o momento em que Valente atirou contra a vítima, também conhecida como Guto Paredes. Ainda, há a informação de que, além dos ex-policiais, havia uma terceira pessoa no bar, que teria fugido do local.

Em entrevista à Banda B na manhã deste domingo (3), o advogado Claudio Dalledone, que representa o suspeito pelo crime, classificou o caso como “tragédia” e lamentou o ocorrido. Segundo ele, os primos são amigos dele. “Realmente, o que me preocupa não é só essa tragédia que assola a família de ambos. Temos que observar com mais cuidado a saúde mental de todos os policiais. O pano de fundo que envolve essa morte é muito drástico, é isso que posso antecipar”, disse.

