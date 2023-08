Ex-PM é condenado por matar e ocultar corpo de adolescente no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Nesta quarta-feira (9), o Tribunal do Júri de Sarandi, noroeste do estado, condenou o ex-policial Marco Aurélio Onishi a 12 anos e 6 meses de prisão pela morte do adolescente Jadson José de Oliveira, de 17 anos. O julgamento ocorreu por dois dias.

O crime foi registrado no ano de 2016. Conforme a sentença, Onishi foi condenado pelos crimes de homicídio simples, ocultação de cadáver e posse ilegal de arma de fogo em regime fechado, porém, por enquanto, vai responder em liberdade.

A defesa dele informou que vai recorrer. De acordo com os advogados, a decisão vai contra as provas do processo criminal.

Jonatan Vinícius Goulart, outro ex-policial julgado, foi absolvido. Ele era réu por ocultação de cadáver.

Com informações do g1.

