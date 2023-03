Ex-governador Orlando Pessuti é nomeado novo secretário do Codesul

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Condesul nomeou Orlando Pessuti como novo secretário

Durante uma reunião nesta quinta-feira (30) do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), grupo composto por Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, o ex-governador Orlando Pessuti foi nomeado o novo secretário do Paraná. O governador Eduardo Leite, do RS, foi eleito o presidente do grupo.

continua após publicidade .

A reunião, que aconteceu de forma remota e contou com a presença dos governadores Eduardo Leite (RS), Jorginho Mello (SC), Eduardo Reidel (MS), além do chefe da Casa Civil do Paraná, João Carlos Ortega, que representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, foi realizada para discutir o planejamento de 2023 e as ações em parceira com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE).

-LEIA MAIS: Bolsonaristas reclamam de 'bloqueio' da PM em aeroporto; entenda

continua após publicidade .

Foram debatidos temas como o Fundo Constitucional do Sul, destinado aos municípios com baixo IDH nesta região do País, que pode começar a tramitar no Congresso Nacional neste ano. Caso seja aprovado, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) ficará responsável por operacionalizar o fundo, devido à experiência em gestão e aplicações de fundos orçamentários e a operação de recursos a longo prazo.

As autoridades também discutiram temas como a necessidade de investimentos em ferrovias e pautas nacionais (reforma tributária e compensação dos estados pelas mudanças no ICMS).

Para Ortega, a integração entre os governos que compõem o Codesul segue trazendo avanços no desenvolvimento da economia de cada região, bem como na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. “A interação entre os governos, em defesa de interesses em comum, nos permite traçar estratégias de atuação conjunta, com muito mais celeridade do que cada estado atuando sozinho, principalmente frente aos desequilíbrios regionais”, afirmou.

continua após publicidade .

O presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski, apresentou os resultados do banco em 2022. A parceria com os estados resultou, segundo ele, em mais de R$ 4,4 bilhões em novos contratos. Com R$ 1,7 bilhão contratados, o Paraná liderou entre os estados do Sul (Rio Grande do Sul teve R$ 1,5 bilhão e Santa Catarina, R$ 1,2 bilhão). Os investimentos alcançaram cooperativas de alimentos, indústrias, municípios, empresas inovadoras, o segmento do turismo, entre outros. São 39 mil clientes ativos.

“Isso é fruto desse esforço coletivo de toda a diretoria, que mantém uma boa relação com o BNDES, que nos permite estabelecer boas parceiras e ampliar a nossa capacidade a esse crédito. Tivemos o maior resultado da história do BRDE em 2022”, afirmou.

Ele também destacou que, alinhado aos compromissos do Codesul, o banco tem trabalhado com um visão mais verde.

SOBRE O CODESUL – Criado em 1961, o Codesul era integrado, primeiramente, pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 1992, o Mato Grosso do Sul passou a integrar o grupo. O principal objetivo do órgão é buscar alternativas aos desequilíbrios regionais e potencializar questões comuns aos estados-membros, sobretudo em questões essenciais como desenvolvimento econômico e social, além de fomentar a integração dos estados-membros com o Mercosul.

Siga o TNOnline no Google News