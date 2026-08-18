Ex-funcionário é alvo de operação por desviar R$ 7 milhões e usar falsas vitórias em rifas para lavar dinheiro

A Polícia Civil do Paraná deflagrou, nesta terça-feira (18), uma operação contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de construção civil sediada em Curitiba. O principal alvo da investigação é um ex-consultor financeiro da companhia, apontado como o responsável pelas transferências ilícitas. Para justificar o enriquecimento rápido e lavar o dinheiro, o suspeito simulava ter ganhado diversos prêmios em rifas de veículos promovidas pela internet.

LEIA MAIS: Chacina em Icaraíma: foragidos são presos em SP por morte de cobradores de dívida

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Contratado em 2022 para prestar serviços administrativos e financeiros com honorários mensais de R$ 7 mil, o consultor deixou de atuar na empresa ainda naquele ano. No entanto, os desvios ocorreram ao longo de mais de doze meses. O esquema só foi descoberto em janeiro de 2025, quando uma auditoria nos relatórios financeiros da construtora identificou transferências não justificadas, sem respaldo contratual ou contábil, realizadas diretamente do caixa da companhia para a conta pessoal do ex-funcionário. Os nomes dos envolvidos e da empresa não foram divulgados pelas autoridades.

Para tentar ocultar a origem dos valores furtados, o investigado contou com a colaboração de familiares e de organizadores de sorteios online, conhecidos como rifeiros. A investigação revelou que o consultor simulou ser o vencedor de pelo menos 20 rifas de carros. Através da quebra de sigilo bancário e da análise minuciosa das movimentações, a polícia conseguiu rastrear o caminho do dinheiro, que envolvia sucessivas transferências entre contas de pessoas ligadas à associação criminosa.

A ofensiva policial desta terça-feira mobilizou agentes para o cumprimento de 24 mandados de busca e apreensão, distribuídos por 17 cidades de sete estados, além do Distrito Federal. As ordens judiciais foram cumpridas em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama, no Paraná; Itapoá e São José, em Santa Catarina; Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; na capital paulista, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau, em São Paulo; Olinda, Recife e Caruaru, em Pernambuco; Nova Serrana, em Minas Gerais; e em Brasília.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os alvos são investigados pelos crimes de furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o delegado Emmanoel David, responsável pelo caso, o foco principal desta etapa da operação é a recuperação patrimonial e a identificação do destino final dos valores desviados, baseando-se na reconstrução do fluxo financeiro já traçado pelas investigações. Para isso, as equipes realizaram buscas com o objetivo de apreender dinheiro em espécie nacional e estrangeiro, joias, pedras preciosas, relógios de luxo e documentos que comprovem a ocultação de bens. As apurações continuam com a análise de todo o material recolhido.