Ex-diretor de cooperativa de Jandaia do Sul é preso após atropelar e matar motoboy

Um empresário, de 46 anos, foi preso em flagrante no último sábado (16), em Maringá (PR), como suspeito de atropelar e matar o motoboy Alex Batista Pereira, de 31 anos. O motorista, que segundo a polícia apresentava sinais de embriaguez, teria fugido do local sem prestar socorro e, horas mais tarde, atirou contra manifestantes e jornalistas que protestavam em frente à sua residência.

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O acidente fatal ocorreu no cruzamento da Rua Felipe Camarão com a Rua Martim Afonso, na Zona 2 da cidade. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo do empresário atingiu violentamente a motocicleta. A vítima, que além de entregador atuava como pastor e radialista da igreja Deus é Amor, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A revolta da categoria diante da fuga do motorista motivou um protesto intenso horas depois do atropelamento. Motoboys localizaram o endereço do suspeito e se reuniram em frente ao imóvel, arremessando pedras contra a casa. Em resposta à manifestação, o empresário apareceu na janela armado com uma pistola calibre .380 e efetuou disparos na direção dos trabalhadores, de moradores vizinhos e da imprensa que cobria o caso. A Polícia Militar foi acionada para conter a confusão, apreendeu a arma de fogo e efetuou a prisão do suspeito.

Atuante no setor agroindustrial, o motorista preso é produtor rural e tem participação societária em 11 empresas ativas. Em 2017, o suspeito também integrou a diretoria de uma cooperativa de Jandaia do Sul (PR).