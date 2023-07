Ex-deputado federal é preso em flagrante em operação; saiba quem é

O Ministério Público do Paraná (MPPR), através do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu nesta quarta-feira, 19 de julho, mandados de busca e apreensão contra um ex-deputado federal investigado por possível prática de concussão (na modalidade de “rachadinha” – desvio de dinheiro de assessores), em Londrina, norte do Paraná. Durante a ação, o investigado foi preso em flagrante por posse ilícita de arma de fogo.

continua após publicidade

A ação apura possíveis investidas ilícitas promovidas pelo ex-parlamentar contra seus ex-assessores e testemunhas da ação penal que investiga o delito que teria sido cometido quando o investigado cumpria seu mandato. Foram apreendidos celulares e computadores, além de uma arma.

- LEIA MAIS: Dino defende buscas da PF contra casal suspeito de hostilizar Alexandre de Morais

continua após publicidade

Segundo testemunhas e vítimas ouvidas pelo Gaeco, o ex-deputado Emerson Miguel Petriv, mais conhecido como Boca Aberta, estaria usando as redes sociais, reiteradamente, para atacá-las, possivelmente buscando desacreditá-las e atemorizá-las para atrapalhar a instrução processual.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Criminal de Londrina, que determinou ainda a monitoração eletrônica do ex-deputado (com o uso de tornozeleira) e a proibição de que ele mantenha contato físico ou por qualquer meio de comunicação com as testemunhas – inclusive postagens na internet e mensagens de aplicativos –, não devendo aproximar-se delas a menos de 200 metros de distância.

Siga o TNOnline no Google News