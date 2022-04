Ex-deputado Carlos Simões morre em acidente, no Paraná

Da Redação

Carlos Simões, 63 anos

Morreu na noite desta quarta-feira (13), o ex-deputado estadual Carlos Xavier Simões, de 63 anos. O político se envolveu em um acidente na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba.

Carlos Simões chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiro e encaminhado ao Hospital do Trabalhador, mas não resistiu. Além do ex-deputado, ao menos outras duas pessoas se feriram levemente, segundo a Polícia Rodoviária Federal

Conforme informações da PRF, o acidente foi na altura do quilômetro 135, no sentido São Paulo. Carlos Simões dirigia a camionete que bateu de frente com caminhão, que seguia na pista contrária.. Uma ambulância com seis pessoas, também acabou atingida.

O velório será realizado no Espaço Ecumênico da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira em horário a ser definido pelos familiares.

Simões foi comunicador de rádio e televisão com programas que abordavam as causas sociais. Foi vereador de Curitiba e eleito deputado estadual em 1990, sendo reeleito para as quatro legislaturas seguintes.

Na Assembleia Legislativa foi membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e das Comissões de Redação e de Segurança Pública.