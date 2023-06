Ex-deputada do PR ensina emagrecer após perder 24 Kg; veja diferença

A ex-deputada federal Joice Hasselmann está chamando a atenção por conta de sua nova forma física. A mulher perdeu cerca de 24kg de gordura e, devido ao sucesso, decidiu lançar na última segunda-feira (12) o "Protocolo JH", um programa de emagrecimento de 28 dias.

Joice utilizou as redes sociais para mostrar os avanço em sua forma física e também sua dieta. “Para quem já vestiu manequim 50, me ver assim, do jeito que estou e que agora sou, é uma vitória. Entendem porque amo meu protocolo e quero dividir com vocês todo dia? Cheguei a 65 de cintura com meu protocolo e tenho 110 cm de quadril/glúteo. É só fazer as contas. E só de raiva vou chegar a 60, aí sim vão dizer que é photoshop”, escreveu em uma publicação de maio.

Foto por Reprodução Joice usou as redes sociais para mostrar a mudança

A ex-deputada revelou que um dos "truques" adotados para perder quilo foi uma dieta líquida hiperproteica à base caldos concentrados. “Eu perdi 24kg de gordura, mas no laboratório com outras mulheres, algumas chegaram a perder 32kg de gordura e sempre com uma pele radiante, sem ficar flácida”, afirma no vídeo de divulgação do programa.

O Protocolo JH será divulgado pelo perfil Bem Estar Com Joice, do Instagram.

Foto por Reprodução Como obteve sucesso, deseja criar o Protocolo JH

Mais detalhes sobre o projeto

Joice afirmou que o Protocolo JH terá aulas gravadas. Inclusive, o público poderá interagir para que tenham a possibilidade de sanar dúvidas.

O projeto terá o apoio da consultoria de uma equipe multidisciplinar, incluindo nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física especialistas em emagrecimento e fisiculturistas para aconselhar aqueles que querem ter um corpo mais definido.

“É uma clínica online multidisciplinar. Durante 28 dias nós vamos buscar a melhor versão de si mesma. Você vai ficar sim a versão mais bonita de todos os tempos e isso eu garanto para você. A transformação que aconteceu comigo, vai acontecer também com você e com toda a responsabilidade”, afirma.

