Ex de idosa tentou apagar ameaças antes de matá-la, afirma família

O principal suspeito pelo assassinato de uma idosa de 64 anos tentou apagar as ameaças feitas contra a vítima antes de matá-la, segundo informações divulgadas pela família ao site Banda B, nesta quarta-feira (29). A morte de Sueli Silveira é investigada como feminicídio pela Polícia Civil e aconteceu na noite da última segunda-feira (27), na Rua Francisco Derosso, bairro Alto Boqueirão, em Curitiba.

De acordo com o advogado Jackson Bahls, que representa a família de Sueli, a idosa foi vítima de assalto na semana passada e teve o celular levado.“Ela é muito conhecida na região e jamais tinha acontecido algo parecido. Agora, nós sabemos que quem roubou o celular foi um menino que estava morando com o assassino na residência dele. O objetivo seria de apagar as mensagens para que pudesse se afastar do crime”, explicou.

