Ex-candidato a prefeito que estava desaparecido é encontrado no PR

O professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Paulo Ricardo Opuszka, de 46 anos, que estava desaparecido desde a última segunda-feira (30), foi encontrado no começo da tarde desta quarta-feira (1º). A informação foi divulgada pela família do advogado e ex-candidato à Prefeitura de Curitiba nas redes sociais.

Como os familiares e amigos do professor de direito não tinham notícias dele desde o dia 30 de outubro, recorreram às mídias sociais para pedir ajuda para encontrá-lo. Inclusive, a UFPR se manifestou sobre o desaparecimento de Paulo nas plataformas.

Além disso, a família foi à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que iniciou uma investigação sobre o caso.

No fim da manhã desta quarta, Opuszka publicou um vídeo em seu perfil pessoal nas redes sociais afirmando que estava bem. No comunicado, o professor alegou que estava em uma clínica, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

