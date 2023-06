Ex-agente penitenciário é preso armado após briga de trânsito

Siga o TNOnline no Google News

Depois de uma confusão no trânsito, no centro de Maringá, norte do Paraná, um ex-agente penitenciário, de 38 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e ameaça. O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (16)

Conforme a polícia, o homem, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo, se envolveu em uma discussão com outro motorista. Em um determinado momento teria feito ameaças usando uma arma de fogo. Pessoas que passavam por perto viram a situação e o denunciaram.

O ex-agente penitenciário tentou se desfazer da arma e resistiu à prisão. Ele precisou ser algemado. Os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros de fabricação Israelense, que estava com a numeração raspada.

Com informações do GMC Online

