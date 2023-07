Evento sertanejo promete experiência inédita para público

Com 22 anos de tradição, a Barraca Universitária é o maior evento de sertanejo universitário do Sul do Brasil. A festa atrai público de todo o Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O evento é conhecido por reunir nomes consagrados da música ao mesmo tempo em que dá projeção a artistas promissores. Se apresentar no palco da B.U., como carinhosamente é conhecida, é estratégico para a carreira de muitos artistas que sabem da importância do evento entre os grandes players do setor. Entre nomes que estouraram no cenário nacional após se apresentarem na B.U. estão ídolos como Luan Santana, Maiara e Maraísa, Gustavo Mioto, Zé Neto e Cristiano, Victor e Léo, João Bosco e Vinícius e Hugo Pena e Gabriel.

Este ano, uma das grandes novidades mira nos fãs que chegam à Maringá, no noroeste do Paraná, para aproveitar os dias de festa com mais comodidade e em busca de experiências ainda mais exclusivas. “Na edição 2023 há a opção de adquirir, além dos ingressos para os quatro dias de shows, um pacote que inclui hospedagem, transporte até o local da festa, ‘esquenta’ com DJ no hotel e festa na piscina exclusiva para o público da B.U. que escolher viver a ‘maior vibe do sul do Brasil’ de maneira ainda mais intensa”, detalha Jany Lima, diretora artística do GMC Eventos, que organiza a Barraca Universitária.

Por duas décadas, a balada foi realizada dentro de uma das maiores feiras agropecuárias do País, a Expoingá. Em 2022, a B.U. ganhou um novo conceito, com data e espaço próprios em uma área de 20 mil metros quadrados que incluem Área Premium (com opção de side stage para até 15 pessoas), Camarote e Backstage, onde o público pode assistir aos shows como se estivesse no palco com o artista. A estrutura também conta com jardim a céu aberto e deck ao ar livre, com ambientes super instagramáveis. Para os pacotes com hospedagem, o hotel escolhido pela organização foi o Transamérica, que fica em frente ao local da festa. Mesmo assim, por se tratar de um trecho de rodovia, o pacote inclui transporte de ida e volta aos hóspedes, prezando pela segurança e comodidade. É possível optar por apartamentos duplos ou triplos e, ao adquirir o pacote, automaticamente, participar dos eventos exclusivos para o público da B.U. no hotel. Já os ingressos para os shows devem ser adquiridos separadamente e não estão inclusos nos pacotes de hospedagem. “Fizemos dessa maneira para que cada um possa escolher o setor que mais agrada e ainda curtir tudo o que a Barraca Universitária tem a oferecer sem ter de pegar estrada entre um show e outro, como acontecia em anos anteriores”, completa Jany Lima.

Em 2023 a festa será realizada em três noites e um sunset com grandes nomes da música sertaneja, além de artistas que prometem ganhar ainda mais destaque nos próximos anos. Entre os destaques, a abertura com a dupla Hugo Pena e Gabriel, formada em Maringá e que a quase 10 anos não dividia o palco. Os dois anunciaram uma série de shows e o primeiro será na Barraca Universitária, que marca os primeiros passos da dupla, consagrada e reconhecida como uma das grandes pioneiras do sertanejo universitário e dona de grandes hits como “Vou Te Amar”, “Robin Hood da Paixão” e “Mala Pronta” (sucesso e trilha sonora da novela “A Favorita” da TV Globo).

Os ingressos estão à venda pelo site barracauniversitaria.com.br.

Confira a programação completa da Barraca Universitária 2023

sexta, 11 de agosto

Primeiro show do projeto Sertanejo Raiz de Hugo Pena e Gabriel

+Show de encerramento com Pedro Sanchez e Thiago

sábado, 12 de agosto

Maiara e Maraísa

+William e Bidiko

+Gustavo Moura e Rafael

Domingo, 13 de agosto, SUNSET

+Gustavo Mioto

+Di Propósito

+ Roger e Gustavo

segunda, 14 de agosto, véspera de feriado em Maringá

+Clayton e Romário

+Fred e Fabrício

+ Henrique Casttro

