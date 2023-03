Evento 'Mulher GPS' reúne ala feminina da região, em Londrina

Da Redação

Melissa Sessak e Paula Napo são idealizadoras do evento 'Mulher GPS'

Em comemoração ao Dia da Mulher, no dia 25 de março tem evento especial para a ala feminina: 'Mulher GPS'. A atividade será realizada no Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região (Sincoval), em Londrina, no norte do Paraná, das 8 às 13 horas. As idealizadoras da palestra são a apucaranense Melissa Sessak e a londrinense Paula Napo.

"Este evento tem como objetivo reunir empresárias, promover a troca de experiências, prospectar negócios, criar oportunidades de relacionamentos e aprendizados, parcerias e networking. Além disso, a atividade visa incentivar e fortalecer o empreendedorismo e lideranças femininas, e também celebrar e homenagear todas as presentes pelo Dia Internacional da Mulher", explica Melissa.

A GPS Plenamente - Guiadas Para o Sucesso é uma rede de apoio, contatos e desenvolvimento feminino. Saiba mais.

Serviço

Mulher GPS

Local: Sincoval - Rua Neri, 300

Cidade: Londrina

Horário: 8 às 13 horas

Mais informações neste link.

