Evento deve movimentar mais de R$ 300 mil na região

Da Redação

Por trás de um evento tem sempre uma cadeia de fornecedores para dar suporte a toda a estrutura necessária para receber pessoas e garantir com que tudo aconteça com eficiência e qualidade. Por isso, a realização de um evento movimenta tanto a economia e traz novos recursos para as cidades.

Segundo os organizadores da Rota das Catedrais, evento que vai reunir nesse sábado (21) 1,2 mil pessoas para percorrerem 120 km de bicicleta entre Londrina e Maringá, a previsão é movimentar mais de R$ 300 mil entre hospedagens, transporte, alimentação, entretenimento e varejo.

Muitos atletas aproveitam o evento para viajarem com a família, o que amplia os gastos com o turismo. “Em relação à última edição realizada em 2019, o número de participantes cresceu 60%, posicionando o evento como referência no segmento no país. A pandemia estimulou a busca por iniciativas que favoreçam o contato com o ar livre, que estimulem desafios e vivências de superação. E com o crescimento na procura pela participação no evento, aumenta também a nossa contribuição para a economia regional”, afirmou Peterson Oliveira, organizador.

A largada será na Catedral Metropolitana de Londrina às 7 horas, rumo à Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, em Maringá. Dos 120 km, 30 km são espaços urbanos e 90 km rurais entre morros, vales, trilhas e subidas de tirar o fôlego, além de fazendas históricas e vilarejos. Nesse trajeto, os participantes interagem com oito igrejinhas pelo caminho construídas nos tempos da colonização do norte do Paraná.

No trajeto há fazendas históricas como a Santa Luzia, em Mandaguari, que no passado abrigava muitos trabalhadores no cultivo do café, mas que hoje é praticamente ocupada pela Igreja Sagrada Família, levantada em 1964. Devido à atração que se tornou para turistas, a igreja está sendo restaurada pela comunidade local, sendo um ícone para a história do norte paranaense.

A chegada dos ciclistas em Maringá está prevista para acontecer até às 17h30. No local será montada uma estrutura para receber os atletas e seus familiares, com atrativos para as crianças, espaço com massagem, fisioterapia e equipe de enfermagem, espaço gastronômico e tendas de empresas parceiras.

SERVIÇO

Rota das Catedrais: 21 de maio de 2022 (sábado).

Local Largada/Concentração: Catedral Metropolitana de Londrina/PR

Horário Concentração: 5h30

Horário Largada: 7h

Local Chegada/Arena: Estacionamento da Catedral de Maringá/PR

Horário final para receber os participantes na Arena do Evento em Maringá: até às 17h30