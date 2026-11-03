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CONDENAÇÃO DEFINITIVA

Estupro de vulnerável: idoso com pena superior a 48 anos é preso em Apucarana

Mandado foi cumprido nesta terça-feira (3), no Jardim Ponta Grossa; homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Estupro de vulnerável: idoso com pena superior a 48 anos é preso em Apucarana
Autor Polícia Civil de Apucarana efetuou a prisão - Foto: TNOnline

Um homem de 75 anos condenado por estupro de vulnerável foi preso na tarde desta terça-feira (3), em Apucarana. Segundo a Polícia Civil, o mandado judicial informa uma pena restante de 48 anos e 22 dias de reclusão, com cumprimento em regime inicial fechado.

-LEIA MAIS: PM encontra arsenal em chácara de Apucarana após pedido de socorro

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A condenação transitou em julgado, o que significa que não cabe mais recurso. A ordem de prisão foi expedida pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Londrina.

Após receber informações sobre o paradeiro do condenado, agentes da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana fizeram buscas e o encontraram nas dependências de uma associação no Jardim Ponta Grossa.

De acordo com a corporação, o homem foi informado sobre o mandado e cumpriu as determinações da equipe sem oferecer resistência. Não houve necessidade de uso de algemas.

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Após os procedimentos legais, ele foi levado à Cadeia Pública de Apucarana, onde ficou à disposição da Justiça para cumprir a pena.

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