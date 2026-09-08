Estudantes do Paraná superam média nacional e destacam o estado no Pisa 2025

Os estudantes do Paraná registraram o melhor desempenho do Brasil nas quatro áreas avaliadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa 2025). Além de liderar o ranking nacional de pontuação, os alunos paranaenses obtiveram resultados superiores aos de todos os países da América Latina participantes da avaliação nas disciplinas de Ciências, Leitura, Matemática e Resolução Computacional de Problemas. Os dados oficiais foram divulgados nesta terça-feira (8) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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No cenário nacional, o Paraná ocupou o topo do ranking em todas as frentes, superando São Paulo, que figurou em segundo lugar nas quatro categorias. O estado alcançou 461,6 pontos em Ciências, superando a média brasileira de 408,5 pontos e a paulista por 19 pontos. Em Leitura, obteve 458,0 pontos diante dos 408,0 da média nacional. Em Matemática, a pontuação paranaense atingiu 423,1 pontos contra 376,8 da média do país. Já no domínio de Resolução Computacional de Problemas, o Paraná marcou 467,4 pontos, enquanto o índice brasileiro ficou em 405,5.

A comparação internacional revelou que os indicadores do estado ultrapassaram as maiores pontuações registradas na América Latina. Em Ciências e Matemática, o resultado paranaense superou o do Uruguai — país latino-americano mais bem colocado nessas áreas — por margens de 16,6 e 18,1 pontos, respectivamente. Em Leitura e em Resolução Computacional de Problemas, o Paraná ultrapassou o Chile, que detinha até então os melhores índices continentais do programa.

Foto: AEN Foto: AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior atribuiu a conquista ao trabalho conjunto da rede de ensino e aos investimentos estaduais em recursos tecnológicos, programas de intercâmbio e valorização dos servidores. O secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, reforçou que o resultado reflete o fortalecimento de políticas voltadas ao uso pedagógico de ferramentas digitais e ao desenvolvimento da autonomia dos jovens para o raciocínio lógico e a resolução de problemas complexos.

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A nona edição do Pisa reuniu mais de 760 mil estudantes de 15 anos em 91 países e economias. No Brasil, a amostra do Inep avaliou mais de 36 mil alunos, incluindo cerca de 1,1 mil estudantes paranaenses distribuídos em 30 colégios da rede estadual. Embora o Paraná participe como parte da amostra brasileira e não como economia independente, suas notas são calculadas na mesma escala global da OCDE, viabilizando a comparação direta com os demais sistemas educacionais do mundo.