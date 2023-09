Estudantes do Paraná podem se inscrever em intercâmbio no Canadá

Estão abertas as inscrições para o Estágio de Pesquisa Mitacs Globalink, que é uma iniciativa que permite intercâmbio de estudantes brasileiros no Canadá. No Paraná, alunos de graduação poderão se inscrever a partir da parceria estabelecida com a Fundação Araucária. São mais de 70 universidades canadenses com oferta de cursos em diferentes áreas do conhecimento.



Os paranaenses devem estar matriculados nas universidades estaduais. As disciplinas elegíveis são Agricultura/Agronegócio, Agronomia, Biotecnologia, Sistema de informação, Saúde e Ciência e Tecnologia. O aluno também deve estar realizando uma pesquisa científica ou tecnológica, como PIBIC/PIBIS/PIBIT, fazer parte de um grupo de pesquisa ou projeto de extensão, ou fazer parte de um Programa Educacional Tutorial.

Os critérios de seleção do programa envolvem ainda uma carta de referência de um professor, dentro dos padrões do programa; aprovação em um teste de proficiência em inglês ou francês; e ter de um a três semestres restantes em seu programa de graduação.

Os candidatos aprovados podem participar em um estágio de 12 semanas sob a supervisão de membros do corpo docente de universidades canadenses em uma variedade de disciplinas: ciências, engenharia e matemática e humanidades.

Esse programa atende estudantes de graduação de diferentes países. Além do Brasil, participam graduandos de Austrália, Chile, China, Colômbia, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, México, Paquistão, Coreia do Sul, Taiwan, Tunísia, Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos.

As inscrições deverão ser feitas diretamente na página da MITACS até o dia 21 de setembro de 2023.

