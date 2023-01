Estudantes do Paraná participam de evento da ONU em Harvard

Da Redação

O evento reúne mais de 4 mil estudantes de 57 países diferentes

Entre os dias 26 e 29 de janeiro, 12 estudantes do Paraná vão representar o estado brasileiro na 70ª edição da "Harvard Model United Nations". O evento é a maior e mais prestigiada simulação da Organização das Nações Unidos (ONU) do mundo.

Os alunos do Colégio Sesi da Indústria de Curitiba vão viajar até Boston, nos Estados Unidos, para o evento que reúne mais de 4 mil estudantes do Ensino Médio de 57 países diferentes. O objetivo é simular papéis de diplomatas, juízes, deputados ou jornalistas nos comitês da ONU.

Os estudantes são selecionados por meio de um processo seletivo, onde eles devem redigir textos em inglês defendendo determinados assuntos. O objetivo principal da HMUN é o debate e a solução de problemáticas urgentes para a comunidade internacional.

Os alunos do Colégio Sesi da Indústria foram selecionados para comitês intermediários e avançados. Eles vão representar a Polônia, em sete comitês diferentes, e a França, no Conselho de Segurança da ONU.

Para a superintendente do Sesi no Paraná, Fabiane Franciscone, a participação do Colégio Sesi no evento mundial é motivo de muito orgulho para a instituição. “Sempre incentivamos a participação de nossos alunos em projetos que estimulem o pensamento crítico e o desenvolvimento de soluções para desafios reais. Esses estudantes fazem parte de um seleto grupo de jovens escolhidos pela Universidade de Harvard para pensar em questões contemporâneas, nas mais diversas frentes, e que terão a oportunidade de entrar em contato com culturas de mais de 50 países.”

O mentor do projeto, o professor Tiago Cantuario da Silveira, conta que as participações como representantes da Polônia e da França são bem importantes e mostram o protagonismo que a delegação recebeu em pautas que envolvem esses dois países. “A Polônia, por ser um país essencial na discussão atual, frente ao conflito entre Ucrânia e Rússia. Os comitês têm temáticas que envolvem esse conflito. E a França, por estarmos no Conselho de Segurança que, talvez, seja uma das reuniões mais importantes das quais vamos participar no evento”, afirma.

A preparação dos alunos para a HMUN teve conceituação sobre a ONU, as simulações, sobre os documentos que os alunos precisavam construir, como funcionam os debates e como elaborar os discursos. “Este é um grupo bem diverso, com alunos dos três anos do Ensino Médio, com conhecimentos apurados em diferentes áreas, como História, Geografia e na própria proficiência em língua inglesa. Houve uma troca bem bacana entre eles”, diz o professor.





Fonte: Informações RicMais.

