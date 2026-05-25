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Estudantes de medicina são presos com 800 ampolas de emagrecedores coladas ao corpo no PR

Brasileiros tentavam cruzar a fronteira com o Paraguai e afirmaram que entregariam a carga no estacionamento de um supermercado às margens da BR

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 14:18:33 Editado em 25.05.2026, 14:18:21
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Estudantes de medicina são presos com 800 ampolas de emagrecedores coladas ao corpo no PR
Autor Os suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, tentavam cruzar a fronteira a bordo de um táxi paraguaio - Foto: Receita Federal

Dois estudantes brasileiros de medicina, naturais de Manaus (AM), foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (25) ao tentarem entrar no Brasil com 800 ampolas de medicamentos emagrecedores contrabandeados em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A apreensão foi realizada por servidores da Receita Federal na aduana da Ponte Internacional da Amizade, na fronteira com o Paraguai.

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Os suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, tentavam cruzar a fronteira a bordo de um táxi paraguaio. Durante a abordagem, os fiscais constataram que o homem transportava os medicamentos colados ao próprio corpo. A mulher, por sua vez, escondia o restante da carga dentro de um casaco guardado em uma bolsa. Ao todo, a fiscalização apreendeu 200 caixas do produto, cada uma contendo quatro ampolas.

Em relato aos agentes da Receita Federal, os estudantes afirmaram que os medicamentos seriam entregues a um homem que os aguardava no estacionamento de um supermercado localizado às margens da rodovia BR-277. Após o flagrante, a dupla foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, onde responderá pelo crime de contrabando. O motorista do táxi prestou depoimento às autoridades e foi liberado na sequência.

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CONTRABANDO estudantes de medicina fiscalização aduaneira fronteira Brasil-Paraguai medicamentos emagrecedores receita federal
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