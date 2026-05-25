Estudantes de medicina são presos com 800 ampolas de emagrecedores coladas ao corpo no PR

Dois estudantes brasileiros de medicina, naturais de Manaus (AM), foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (25) ao tentarem entrar no Brasil com 800 ampolas de medicamentos emagrecedores contrabandeados em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A apreensão foi realizada por servidores da Receita Federal na aduana da Ponte Internacional da Amizade, na fronteira com o Paraguai.

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Os suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, tentavam cruzar a fronteira a bordo de um táxi paraguaio. Durante a abordagem, os fiscais constataram que o homem transportava os medicamentos colados ao próprio corpo. A mulher, por sua vez, escondia o restante da carga dentro de um casaco guardado em uma bolsa. Ao todo, a fiscalização apreendeu 200 caixas do produto, cada uma contendo quatro ampolas.

Em relato aos agentes da Receita Federal, os estudantes afirmaram que os medicamentos seriam entregues a um homem que os aguardava no estacionamento de um supermercado localizado às margens da rodovia BR-277. Após o flagrante, a dupla foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, onde responderá pelo crime de contrabando. O motorista do táxi prestou depoimento às autoridades e foi liberado na sequência.