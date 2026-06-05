Estudantes de medicina são flagrados com com 263 ampolas de tirzepatida

Dois estudantes de medicina foram flagrados na madrugada desta sexta-feira (5) tentando entrar no Brasil com 263 ampolas de tirzepatida, um medicamento de alto custo utilizado para emagrecimento. O material foi interceptado na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, escondido em um compartimento secreto no painel de um veículo com placas brasileiras.

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A apreensão ocorreu por volta da 00h30 durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal na fronteira com o Paraguai. O carro era conduzido por uma mulher, que viajava acompanhada por um homem no banco do passageiro. Os dois relataram aos agentes que residem no país vizinho e que estavam a caminho de Foz do Iguaçu para visitar familiares.

Inicialmente, a motorista tentou despistar a fiscalização afirmando que transportava apenas uma mala com roupas e um notebook que seria entregue a um parente. A versão, no entanto, não convenceu as autoridades. Durante uma vistoria detalhada no automóvel, os agentes localizaram o fundo falso estruturado no painel, onde toda a carga de ampolas de tirzepatida estava oculta.

Após a descoberta, todo o lote de medicamentos foi imediatamente apreendido e o veículo acabou encaminhado ao pátio da aduana para os trâmites legais. Os dois estudantes de medicina foram liberados após o registro da ocorrência, mas a documentação do flagrante será repassada ao Ministério Público Federal, que assumirá a investigação do crime de contrabando.