Estudantes de medicina são flagrados com com 263 ampolas de tirzepatida
Fármacos de alto custo estavam escondidos no painel de um veículo com placas brasileiras
Dois estudantes de medicina foram flagrados na madrugada desta sexta-feira (5) tentando entrar no Brasil com 263 ampolas de tirzepatida, um medicamento de alto custo utilizado para emagrecimento. O material foi interceptado na Ponte Internacional da Amizade, em Foz do Iguaçu, escondido em um compartimento secreto no painel de um veículo com placas brasileiras.
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A apreensão ocorreu por volta da 00h30 durante uma fiscalização de rotina da Receita Federal na fronteira com o Paraguai. O carro era conduzido por uma mulher, que viajava acompanhada por um homem no banco do passageiro. Os dois relataram aos agentes que residem no país vizinho e que estavam a caminho de Foz do Iguaçu para visitar familiares.
Inicialmente, a motorista tentou despistar a fiscalização afirmando que transportava apenas uma mala com roupas e um notebook que seria entregue a um parente. A versão, no entanto, não convenceu as autoridades. Durante uma vistoria detalhada no automóvel, os agentes localizaram o fundo falso estruturado no painel, onde toda a carga de ampolas de tirzepatida estava oculta.
Após a descoberta, todo o lote de medicamentos foi imediatamente apreendido e o veículo acabou encaminhado ao pátio da aduana para os trâmites legais. Os dois estudantes de medicina foram liberados após o registro da ocorrência, mas a documentação do flagrante será repassada ao Ministério Público Federal, que assumirá a investigação do crime de contrabando.