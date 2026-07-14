Estudantes da rede estadual embarcam rumo à Austrália pelo programa Ganhando o Mundo

A tarde de terça-feira (14) foi de emoção e expectativa no saguão do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Mais 58 estudantes paranaenses embarcaram em dois voos rumo à Austrália por meio do programa Ganhando o Mundo, iniciativa do Governo do Paraná que promove oportunidades de intercâmbio para alunos da rede estadual.

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Os jovens passarão cinco meses na Austrália, aprimorando o domínio da língua inglesa, vivenciando a cultura local e conhecendo mais sobre o sistema educacional do país. Durante o intercâmbio, eles cursarão um semestre letivo em instituições de ensino de cidades como Brisbane e Adelaide.

Outros 18 intercambistas embarcam ainda nesta terça-feira (14), com destino à Nova Zelândia. A série de embarques para os países oceânicos teve início no domingo (12) e segue até sexta-feira (17). Ao todo, 394 estudantes de diferentes regiões do Paraná viajam ao longo desta semana - 199 para a Austrália e 195 para a Nova Zelândia.

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Para os meses de agosto e setembro, está previsto o embarque de mais 900 alunos, com destino a Reino Unido, Irlanda e Canadá, enquanto outros 706 estudantes concluíram o intercâmbio ao longo do primeiro semestre. A edição de 2026 é a maior da história do Ganhando o Mundo, com participação de 2 mil estudantes da rede estadual e R$ 185 milhões em investimentos do Governo do Estado.

Foto: - Divulgação Foto: - Divulgação

EXPECTATIVA E ANSIEDADE

Vivenciar a cultura e conhecer as particularidades do território australiano estão entre as principais expectativas dos intercambistas. Francesca Granconato, de 16 anos, pretende aproveitar os meses de intercâmbio para aprender mais sobre as espécies únicas da fauna e da flora da Austrália.

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“Eu espero aprender muito sobre a cultura e também os animais australianos. Quero seguir uma profissão na área de Biologia, então acredito que a Austrália é um lugar muito interessante. É muito mais do que um intercâmbio para aprender uma língua. Você aprende os costumes, situações diferentes e outros tipos de modo de vida e comunidade. Acho que abre os horizontes para muitas áreas”, afirmou a estudante da 2ª série do Ensino Médio no Colégio Estadual Machado de Assis, de Londrina, no Norte do Estado. A jovem vai passar cinco meses em Adelaide, na região da Austrália Meridional.

Entre os pais dos viajantes, a expectativa e a ansiedade se misturam com o orgulho e a saudade antecipada. A família Prunzel, de Santo Antônio do Sudoeste, na fronteira com a Argentina, viajou cerca de 600 km até São José dos Pinhais para acompanhar o embarque do estudante Gustavo Henrique, de 15 anos.

“Nossa família é muito unida, e não tinha como não vir para trazer o Gustavo. A emoção e a ansiedade são grandes, mas o orgulho supera, sabendo que ele vai ter um crescimento e um aprendizado muito grandes. A partir de hoje, já começamos a contar os dias pela volta dele, e com certeza vamos estar aqui de novo, esperando de braços abertos”, comentou o empresário Welington Prunzel, pai de Gustavo.

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Para o jovem, a distância da família e a barreira do idioma devem ser os principais desafios da estadia em Brisbane, no estado australiano de Queensland. Também por isso, Gustavo acredita que voltará ao Brasil mais independente e com domínio na língua inglesa.

“Quando voltar, quero estar com o inglês mais fluente, quero aprender receitas de lá para mostrar para minha família, além de muitas histórias e aventuras para contar. Fazer um intercâmbio assim sempre foi um sonho para mim”, celebrou o aluno da 2ª série do Ensino Médio no Colégio Estadual Humberto de Campos, em Santo Antônio do Sudoeste.

GANHANDO O MUNDO

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR), o Ganhando o Mundo se consolidou como o maior programa de intercâmbio estudantil do país. Desde o início do programa, em 2022, 4.540 estudantes da rede estadual já foram contemplados, em um investimento acumulado superior a R$ 500 milhões.

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Todas as despesas dos intercambistas são custeadas pelo Governo do Estado. O pacote de apoio inclui alimentação, hospedagem, transporte interno, emissão de passaporte e vistos, passagens aéreas, exames médicos, vacinas, seguro-viagem, matrícula e mensalidade na escola estrangeira, além de material didático, uniforme e documentação acadêmica. Cada participante também recebe um auxílio mensal de R$ 800 durante o período de intercâmbio.

EDIÇÃO DE 2027 - Paralelamente aos embarques deste ano, a Seed-PR já iniciou o processo para a próxima edição do programa. A primeira convocação do Ganhando o Mundo 2027 foi divulgada no início de junho, com quase 500 estudantes selecionados.

A chamada contempla o primeiro colocado de cada município paranaense que tinha estudantes classificados e os 100 melhores classificados inscritos no Bolsa Família. Novas convocações serão realizadas posteriormente, conforme a distribuição proporcional das vagas entre as cidades. Os critérios para a classificação dos estudantes incluem fatores como nota, frequência, histórico escolar, pontuação na Prova Paraná Mais e participação em iniciativas como o programa Aluno Monitor.

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A edição de 2027 do Ganhando o Mundo também ofertará vagas para Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido.