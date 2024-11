Estudantes caem de ônibus escolar ao puxarem alavanca de emergência

Cinco estudantes, entre 11 e 13 anos, ficaram feridos após puxarem a alavanca de emergência e caírem do ônibus do transporte escolar de Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Segundo o g1, o caso aconteceu na tarde de sexta-feira (25).

De acordo com a prefeitura, o acidente aconteceu enquanto os estudantes voltavam para casa após as aulas. Depois que a alavanca foi puxada, a janela foi ejetada. O veículo fazia uma curva no momento do acidente.

Os adolescentes tiveram ferimentos leves a moderados e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Depois, as foram levados para hospitais da região para atendimento.

Segundo o Tenente Filipake, do Corpo de Bombeiros, não se sabe a capacidade do veículo, mas que haviam muitos alunos.

"Elas acabaram se amontoando nessa abertura e acabaram caindo", disse.

Em nota, a Prefeitura de Campo Magro disse que se solidariza, acompanha o caso de perto e presta apoio às famílias dos adolescentes. Também informou que o ônibus é de uma empresa terceirizada.

"Segundo informações da empresa terceirizada que presta o serviço, o motorista tem mais de 15 anos de experiência no transporte escolar", disse.

As informações são do g1-PR





