Estudante tenta esfaquear colega dentro de colégio, em Nova Esperança

A faca utilizada pelo adolescente foi apreendida pela polícia

Um estudante do Colégio Estadual São Vicente de Paula, em Nova Esperança, município que fica a 43,4 km de Maringá, tentou esfaquear um colega nas dependências da instituição de ensino, na última segunda-feira (27). A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

De acordo com a corporação, assim que uma equipe chegou no colégio, recebeu a informação de que um aluno teria tentado efetuar golpes de faca em outro estudante no pátio da escola.

A vítima estava próxima de um bebedouro quando foi surpreendida pelo colega, que, de forma repentina, tentou agredi-lo. O adolescente sofreu algumas lesões.



O jovem portava uma faca e tentou desferir golpes no estudante, porém, foi impedido por outras pessoas que estavam no local. Ele acabou sendo desarmado e, na sequência, fugiu pulando o muro do colégio.

A equipe da PM realizou buscas pela região e encontraram o menor infrator. Ele foi levado até a Delegacia de Polícia Civil.

O caso está sendo investigado pelos órgãos responsáveis e pode resultar na expulsão do agressor da instituição.



Com informações e apoio do site Serviços Paiçandu.

