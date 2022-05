Estudante que causou acidente fatal em Londrina é solto

Da Redação

Um estudante de medicina que causou um acidente na madrugada de segunda-feira (23), que resultou na morte de um homem, de 49 anos, em uma rotatória de Londrina, Paraná, foi solto após pagar uma fiança de R$ 20 mil, nesta terça-feira (24).

Após a batida entre os veículos acontecer, as autoridades foram acionadas. O rapaz, que tem 24 anos, se negou a passar pelo teste do bafômetro e acabou sendo preso. Porém, ganhou a liberdade nesta manhã. A Justiça também determinou a suspensão do direito de dirigir.

O jovem foi submetido a uma audiência de custódia. Durante o procedimento, ele disse que cursa medicina em Maringá e faz estágio em Ibiporã.

O jovem também afirmou que o acidente foi uma fatalidade.

Na audiência, o Ministério Público do Paraná informou que os relatos dão conta que o jovem cruzou a rotatória, aparentemente, sem parar e em alta velocidade, colidindo contra o segundo veículo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz se recusou a fazer o teste do bafômetro depois da batida. Além disso, testemunhas afirmaram que ele estaria em uma festa com amigos antes do acidente.

O advogado de Leonardo disse na audiência que existem circunstancias do acidente que ainda precisam ser analisadas, incluindo o relato de testemunhas de que seria duvidosa a constatação de embriaguez.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

Com informações do g1.