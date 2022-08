Estudante morre após acidente em avenida de Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima fatal e o jovem que ficou em estado grave seriam estudantes do curso de educação física

Um estudante de 21 anos morreu e outro ficou gravemente ferido, após se envolverem em um acidente de trânsito na avenida Morangueira, na manhã desta quinta-feira, 25, em Maringá.

continua após publicidade .

Segundo informações, as vítimas estariam voltando de uma instituição de ensino, localizada às margens da PR-317. A vítima fatal e o jovem que ficou em estado grave seriam estudantes do curso de educação física.

Os jovens ocupavam uma motocicleta de alta cilindrada. No momento do acidente, o piloto, estudante, realizava uma conversão na via e colidiu violentamente contra um caminhão que seguia sentido Astorga à Maringá.

continua após publicidade .

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro às vitimas do acidente, mas chegando no local atestaram o óbito do condutor da moto. Já o jovem que ocupava a garupa precisou ser entubado ainda no local.

Com informações do Plantão Maringá e GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News