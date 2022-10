Estudante encontra homem morto com capacete na mão, no Paraná

Da Redação

Um estudante de uma escola no bairro Cajuru, de Curitiba, encontrou um homem morto e com um capacete na mão ao lado de um trilho usado para manobra de trens, no mesmo bairro, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (25). O trilho passa sobre a Rua Maurício Fruet, próximo ao terminal Capão da Imbuia.

A Guarda Municipal (GM) foi chamada pelo estudante. “A gente recebeu o chamado diretamente de um aluno que se deslocava até a escola. Ele visualizou o cidadão com o capacete caído ao lado do linha do trem. […] Em princípio, tem um ferimento de arma de fogo e, preservado, um estojo, provavelmente de calibre 380”, afirma o GM Delfrates à Banda B.

A vítima está com documentos, porém, a identidade ainda não foi confirmada. O crime ainda é mistério para a polícia. “A gente não tem como saber se é piloto de motocicleta ou garupa. Segundo o que chegou para a gente, em torno de 23h foi escutado disparo de arma de fogo, mas ninguém soube dizer se é sobre esse caso”.

Com informações da Banda B.

