A estudante do Paraná Louise Fátima Silva da Paixão, aluna da 1ª série do ensino médio do Positivo International School, representou o Brasil na MILSET Expo-Sciences Europe 2026, realizada em Mântua, na Itália. O encontro científico internacional reuniu cerca de 500 jovens pesquisadores de 32 países em um formato não competitivo voltado à divulgação científica e ao intercâmbio cultural.

Na feira, Louise apresentou a pesquisa "Avaliação dos recursos do projeto Lendo e Aprendendo para incentivar a leitura nas escolas brasileiras", que analisa a relação entre hábitos de leitura e uso de dispositivos digitais entre alunos e propõe caminhos para aproximar os estudantes dos livros. A jovem também fez um discurso em inglês na cerimônia de abertura sobre o engajamento científico da juventude brasileira e os estímulos necessários a novos projetos, recebendo convites para outras feiras científicas na Europa ao longo do evento.

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“Representar o Paraná e o Positivo foi uma experiência incrível e muito gratificante. Tive a oportunidade de conhecer pessoas de diferentes países, trocar ideias e aprender com outras culturas, o que ampliou minha visão de mundo e me fez perceber a importância da empatia. Além disso, pude compartilhar a importância da leitura e mostrar que, apesar dos desafios, o Brasil conta com iniciativas e pessoas dedicadas a fazer a diferença por meio da pesquisa científica”, destaca Louise.

Desenvolvido ao longo de três anos, o projeto Lendo e Aprendendo investiga o impacto dos hábitos de leitura no desempenho escolar por meio de iniciativas como um clube do livro com reuniões semanais, baralho literário, diário de leitura e aplicativo próprio, com novidades publicadas no perfil @projetolendoeaprendendo no Instagram.

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“Acompanhar a trajetória da Louise nesses três anos tem sido muito gratificante. Sua dedicação e autonomia demonstram seu amadurecimento como pesquisadora. Mais do que conquistar premiações, ela mostra que a pesquisa pode ultrapassar os limites da escola e transformar realidades. Seu protagonismo na busca por soluções para incentivar a leitura reforça a importância da iniciação científica na formação de estudantes críticos e comprometidos com a sociedade”, afirma Silvialine Santiago, professora orientadora do Colégio Positivo – Jardim Ambiental.

A iniciativa também dialoga com o Manifesto pela Leitura Transformadora, da Rede Positivo, que reúne ações como a Casinha Literária no Parque Barigui, em Curitiba, e períodos reservados à leitura nas escolas para estimular leitores críticos e autônomos.

A participação na Itália seguiu-se ao primeiro lugar na área de Linguística, Letras e Artes na Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia (Fenecit), em 2025, no Recife (PE), quando também recebeu o título de Destaque da Região Sul e chegou à final da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), na USP. Em 2026, Louise obteve o segundo lugar na mesma área na Feira de Ciências, Engenharias e Tecnologia (Fecet), em agosto, em Cascavel (PR), e o terceiro lugar em outubro na 11ª Feira de Ciências Júnior da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), além de ter participação prevista em novembro na Fecci, na UTFPR. A estudante também concluiu em julho o primeiro módulo de uma formação internacional em neurociência promovida pela International Youth Neuroscience Association (IYNA).