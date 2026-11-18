O estudante brasileiro Leonardo Prosdocimo criou uma plataforma para monitorar, analisar e otimizar como empresas e instituições são recomendadas por ferramentas de inteligência artificial. Batizada de AI te Recomenda, a iniciativa foi desenvolvida pelo curitibano, que é aluno de Administração da North Greenville University, nos Estados Unidos, após observar uma mudança no comportamento de consumo dos norte-americanos, que passaram a consultar sistemas de inteligência artificial antes de recorrer aos buscadores tradicionais para decidir onde comer, comprar ou qual serviço contratar.

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Ao notar que o mercado americano já contava com soluções para auditar a presença das marcas nessas respostas, Leonardo decidiu testar o cenário no Brasil, começando por instituições de educação infantil de Curitiba. O levantamento inicial revelou falhas recorrentes: diversas escolas bem avaliadas simplesmente ficavam de fora das sugestões ou eram confundidas com unidades de mesmo nome localizadas em outras cidades e estados.

"Fiquei curioso para saber como isso funcionava no Brasil e fiz um teste com escolas de Curitiba. Perguntei às IAs o que um pai perguntaria, como 'qual a melhor escola infantil no meu bairro?', sem citar nomes. Percebi que muitas escolas boas não apareciam e que algumas eram confundidas com outras de mesmo nome fora daqui. Foi aí que nasceu a AI te Recomenda", relata o fundador.

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A partir disso, o universitário desenvolveu nos Estados Unidos um software próprio e uma metodologia de pesquisa controlada baseada no conceito de AI Visibility Intelligence (inteligência de visibilidade em IA). O processo consiste na aplicação padronizada de perguntas que simulam dúvidas reais de consumidores, utilizando exatamente os mesmos termos em quatro plataformas distintas: ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity. Os testes ocorrem em conversas limpas, sem histórico de navegação ou dados de geolocalização, reduzindo a influência do perfil do usuário nos resultados.

"Criei um banco de dados próprio, que entre 4 de outubro e 16 de novembro de 2026 registrou 12.524 respostas de IA a 2.365 perguntas diferentes, envolvendo empresas de diversos setores, e que cresce toda semana. O objetivo não é apenas ver se a marca aparece quando alguém já a conhece e busca pelo nome, mas descobrir se ela é indicada para um consumidor que ainda está escolhendo", explica.

O impacto da pergunta nos resultados

No recorte educacional, a análise considerou buscas gerais e filtros específicos por bairro, faixa etária, método pedagógico e período integral. Os dados revelaram que a forma como o usuário formula a pergunta altera drasticamente as recomendações:

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Buscas amplas: Quando o pedido é genérico, como "melhores escolas de Curitiba", cerca de 87% das citações se concentram nas grandes redes de ensino.

Buscas específicas: Ao incluir critérios como berçário, metodologia ou localização por bairro, a participação das grandes redes despenca para aproximadamente 4%, abrindo espaço para instituições menores e regionais.

Volatilidade e imprecisão: Ao todo, as plataformas mencionaram mais de 580 escolas diferentes, mas quatro em cada dez apareceram apenas uma ou duas vezes, com variações frequentes de um dia para o outro. Além disso, em um recorte aprofundado com 16 instituições, 12 foram confundidas em algum momento com escolas homônimas de outros municípios.

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Expansão para outros setores e etapas de trabalho

Embora o estudo inicial tenha focado na educação, a tecnologia da AI te Recomenda foi estruturada para atender negócios locais e regionais de diversos segmentos, como restaurantes, clínicas, profissionais de saúde, comércio e prestadores de serviços, adaptando as simulações à realidade de cada mercado (como especialidades médicas, tipos de culinária ou regiões da cidade).

Segundo Leonardo, a proposta não é substituir o marketing tradicional, mas adicionar uma nova camada de inteligência em três etapas: diagnóstico (mapeamento de citações, concorrentes e erros), implementação (correção e padronização de dados em sites oficiais, perfis no Google, cadastros e imprensa) e monitoramento contínuo da evolução da marca.

"Não prometemos que uma empresa ocupará determinada posição ou será recomendada em todas as perguntas, porque as plataformas funcionam de maneira independente e suas respostas podem mudar. Nosso trabalho é medir, identificar oportunidades, implementar melhorias e acompanhar os resultados".

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Cautela para o consumidor

Para o criador da plataforma, a organização de dados básicos, como endereço, horários e serviços oferecidos, beneficia diretamente o público. "Escolher uma escola ou um serviço é uma decisão importante, e cada vez mais ela começa com uma pergunta para a IA. Quando a empresa deixa claras as informações certas, o consumidor recebe uma resposta mais correta", afirma.

Ainda assim, ele orienta cautela: como as ferramentas podem apresentar endereços incorretos ou valores desatualizados, as respostas geradas por inteligência artificial devem servir apenas como ponto de partida, sendo indispensável a checagem nos canais oficiais das empresas.

Atualmente, a AI te Recomenda foca na consolidação de sua operação em Curitiba antes de expandir a metodologia para outras cidades brasileiras. Empresas e instituições interessadas em verificar sua visibilidade nas plataformas podem solicitar um minidiagnóstico gratuito pelo site aiterecomenda.com.br ou pelo perfil @aiterecomenda no Instagram.