Estudante desenvolve tecnologia para analisar recomendações de empresas por IA
Levantamento com quatro plataformas de IA mostra que grandes redes dominam buscas amplas, mas negócios locais ganham espaço em pesquisas específicas
O estudante brasileiro Leonardo Prosdocimo criou uma plataforma para monitorar, analisar e otimizar como empresas e instituições são recomendadas por ferramentas de inteligência artificial. Batizada de AI te Recomenda, a iniciativa foi desenvolvida pelo curitibano, que é aluno de Administração da North Greenville University, nos Estados Unidos, após observar uma mudança no comportamento de consumo dos norte-americanos, que passaram a consultar sistemas de inteligência artificial antes de recorrer aos buscadores tradicionais para decidir onde comer, comprar ou qual serviço contratar.
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Ao notar que o mercado americano já contava com soluções para auditar a presença das marcas nessas respostas, Leonardo decidiu testar o cenário no Brasil, começando por instituições de educação infantil de Curitiba. O levantamento inicial revelou falhas recorrentes: diversas escolas bem avaliadas simplesmente ficavam de fora das sugestões ou eram confundidas com unidades de mesmo nome localizadas em outras cidades e estados.
"Fiquei curioso para saber como isso funcionava no Brasil e fiz um teste com escolas de Curitiba. Perguntei às IAs o que um pai perguntaria, como 'qual a melhor escola infantil no meu bairro?', sem citar nomes. Percebi que muitas escolas boas não apareciam e que algumas eram confundidas com outras de mesmo nome fora daqui. Foi aí que nasceu a AI te Recomenda", relata o fundador.
A partir disso, o universitário desenvolveu nos Estados Unidos um software próprio e uma metodologia de pesquisa controlada baseada no conceito de AI Visibility Intelligence (inteligência de visibilidade em IA). O processo consiste na aplicação padronizada de perguntas que simulam dúvidas reais de consumidores, utilizando exatamente os mesmos termos em quatro plataformas distintas: ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity. Os testes ocorrem em conversas limpas, sem histórico de navegação ou dados de geolocalização, reduzindo a influência do perfil do usuário nos resultados.
"Criei um banco de dados próprio, que entre 4 de outubro e 16 de novembro de 2026 registrou 12.524 respostas de IA a 2.365 perguntas diferentes, envolvendo empresas de diversos setores, e que cresce toda semana. O objetivo não é apenas ver se a marca aparece quando alguém já a conhece e busca pelo nome, mas descobrir se ela é indicada para um consumidor que ainda está escolhendo", explica.
O impacto da pergunta nos resultados
No recorte educacional, a análise considerou buscas gerais e filtros específicos por bairro, faixa etária, método pedagógico e período integral. Os dados revelaram que a forma como o usuário formula a pergunta altera drasticamente as recomendações:
Buscas amplas: Quando o pedido é genérico, como "melhores escolas de Curitiba", cerca de 87% das citações se concentram nas grandes redes de ensino.
Buscas específicas: Ao incluir critérios como berçário, metodologia ou localização por bairro, a participação das grandes redes despenca para aproximadamente 4%, abrindo espaço para instituições menores e regionais.
Volatilidade e imprecisão: Ao todo, as plataformas mencionaram mais de 580 escolas diferentes, mas quatro em cada dez apareceram apenas uma ou duas vezes, com variações frequentes de um dia para o outro. Além disso, em um recorte aprofundado com 16 instituições, 12 foram confundidas em algum momento com escolas homônimas de outros municípios.
Expansão para outros setores e etapas de trabalho
Embora o estudo inicial tenha focado na educação, a tecnologia da AI te Recomenda foi estruturada para atender negócios locais e regionais de diversos segmentos, como restaurantes, clínicas, profissionais de saúde, comércio e prestadores de serviços, adaptando as simulações à realidade de cada mercado (como especialidades médicas, tipos de culinária ou regiões da cidade).
Segundo Leonardo, a proposta não é substituir o marketing tradicional, mas adicionar uma nova camada de inteligência em três etapas: diagnóstico (mapeamento de citações, concorrentes e erros), implementação (correção e padronização de dados em sites oficiais, perfis no Google, cadastros e imprensa) e monitoramento contínuo da evolução da marca.
"Não prometemos que uma empresa ocupará determinada posição ou será recomendada em todas as perguntas, porque as plataformas funcionam de maneira independente e suas respostas podem mudar. Nosso trabalho é medir, identificar oportunidades, implementar melhorias e acompanhar os resultados".
Cautela para o consumidor
Para o criador da plataforma, a organização de dados básicos, como endereço, horários e serviços oferecidos, beneficia diretamente o público. "Escolher uma escola ou um serviço é uma decisão importante, e cada vez mais ela começa com uma pergunta para a IA. Quando a empresa deixa claras as informações certas, o consumidor recebe uma resposta mais correta", afirma.
Ainda assim, ele orienta cautela: como as ferramentas podem apresentar endereços incorretos ou valores desatualizados, as respostas geradas por inteligência artificial devem servir apenas como ponto de partida, sendo indispensável a checagem nos canais oficiais das empresas.
Atualmente, a AI te Recomenda foca na consolidação de sua operação em Curitiba antes de expandir a metodologia para outras cidades brasileiras. Empresas e instituições interessadas em verificar sua visibilidade nas plataformas podem solicitar um minidiagnóstico gratuito pelo site aiterecomenda.com.br ou pelo perfil @aiterecomenda no Instagram.