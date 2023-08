Estudante de psicologia é preso por estuprar 300 crianças no PR

Um estudante do curso de psicologia foi preso preventivamente nesta quarta-feira (9), pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), suspeito de abusar sexualmente de mais de 300 crianças. O homem, de 26 anos, foi detido em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

A prisão foi realizada com apoio da Polícia Federal (PF). Conforme as autoridades, ele foi encontrado em um quarto, em uma residência coletiva localizada na Vila Portes.

De acordo com informações, para chegar até o suspeito dos estupros, foram realizadas investigações através de técnicas de cibernética e intensiva tecnologia.



O investigado cometia o crime contra crianças as aliciando por meio de jogos eletrônicos.

O computador e o celular do suspeito - que portavam material pornográfico - foram apreendidos.

O delegado da PCPR responsável pelo caso deve realizar uma coletiva de imprensa até o final da manhã desta quarta. Mais informações sobre o caso deverão ser divulgadas pelas autoridades na oportunidade.

