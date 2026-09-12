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VIOLÊNCIA

Estudante de Nutrição e caçula de três irmãs: quem era a jovem assassinada em tentativa de estupro no PR

Thaissa de Oliveira Marques, de 21 anos, foi atacada e morta na tarde desta sexta-feira (11), em Londrina

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Estudante de Nutrição e caçula de três irmãs: quem era a jovem assassinada em tentativa de estupro no PR
Autor Thaissa de Oliveira Marques tinha 21 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Thaissa de Oliveira Marques, de 21 anos, assassinada na tarde de sexta-feira (11) em uma academia de Londrina (PR), no norte do Paraná, era estudante do último período do curso de Nutrição e a filha caçula de três irmãs. A jovem havia sido recém-contratada pelo estabelecimento onde o crime ocorreu e, no momento da abordagem, entregava panfletos em frente ao local, que ainda não foi inaugurado. O sepultamento de Thaissa havia sido marcado para a tarde deste sábado, em Londrina.

LEIA MAIS: Jovem de 21 anos é assassinada ao reagir a tentativa de estupro em Londrina; suspeito foi preso

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O crime brutal aconteceu no estacionamento da academia. De acordo com a Polícia Militar, um jovem com a mesma idade da vítima abordou a universitária e tentou estuprá-la. Thaissa reagiu ao ataque, mas acabou sendo esfaqueada e morta pelo agressor.

Após cometer o assassinato, o suspeito fugiu e parou em uma rua próxima ao local do crime com ferimentos nas mãos. Para tentar despistar as autoridades, ele pediu ajuda a populares, alegando que havia sido vítima de um assalto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados para atender a essa suposta ocorrência.

Enquanto o homem recebia atendimento, trabalhadores que chegaram à academia para prestar serviços encontraram manchas de sangue. Eles imediatamente alertaram as equipes policiais que já estavam nas imediações atendendo o agressor e que acabaram encontrando o corpo da jovem no estabelecimento.

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Diante das evidências, a polícia confrontou o suspeito, que acabou confessando o assassinato e a tentativa de abuso sexual. Ele foi preso em flagrante e autuado pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de estupro. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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ASSASSINATO Crime estudante Londrina nutrição violência VÍTIMA
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