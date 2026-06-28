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Estudante de medicina veterinária morre atropelada na BR-369

Vítima cursava medicina veterinária em Cascavel e morte precoce gerou comoção nas redes sociais

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 15:25:22 Editado em 28.06.2026, 15:36:05
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Estudante de medicina veterinária morre atropelada na BR-369
Autor Foto: REPRODUÇÃO

A estudante de medicina veterinária Mayara Estrela morreu atropelada na madrugada deste domingo (28) na rodovia BR-369, no município de Ubiratã, na região Centro-Oeste do Paraná. De acordo com o relato do motorista envolvido no acidente repassado às autoridades, a jovem teria surgido de forma repentina na pista e corrido em direção ao automóvel, o que impossibilitou evitar o impacto, mesmo após uma tentativa de desviar o veículo para o acostamento.

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Logo após a colisão, o condutor buscou auxílio em uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizada a poucos metros do ponto onde ocorreu a fatalidade. Equipes de socorro, juntamente com profissionais da Polícia Civil, da Polícia Científica e da concessionária responsável pela administração da rodovia, foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. Ao chegarem ao local, no entanto, os socorristas apenas puderam constatar o óbito da vítima.


Estudante de medicina veterinária morre atropelada na BR-369
AutorFoto: REPRODUÇÃO

Mayara era aluna do curso de medicina veterinária na Univel Centro Universitário, na cidade de Cascavel. Nas redes sociais, a jovem costumava compartilhar fotos que demonstravam sua forte ligação e amor pelos animais. A morte inesperada gerou grande comoção, reunindo diversas homenagens e mensagens de luto de amigos e familiares na internet. Até a publicação desta reportagem, não foram divulgadas informações oficiais a respeito dos horários e locais do velório e do sepultamento da estudante.

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acidente de transito BR 369 comunidade acadêmica homenagens nas redes sociais Medicina Veterinária morte trágica solidariedade em luto Ubiratã
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