Estudante de medicina veterinária morre atropelada na BR-369

A estudante de medicina veterinária Mayara Estrela morreu atropelada na madrugada deste domingo (28) na rodovia BR-369, no município de Ubiratã, na região Centro-Oeste do Paraná. De acordo com o relato do motorista envolvido no acidente repassado às autoridades, a jovem teria surgido de forma repentina na pista e corrido em direção ao automóvel, o que impossibilitou evitar o impacto, mesmo após uma tentativa de desviar o veículo para o acostamento.

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Logo após a colisão, o condutor buscou auxílio em uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizada a poucos metros do ponto onde ocorreu a fatalidade. Equipes de socorro, juntamente com profissionais da Polícia Civil, da Polícia Científica e da concessionária responsável pela administração da rodovia, foram mobilizadas para o atendimento da ocorrência. Ao chegarem ao local, no entanto, os socorristas apenas puderam constatar o óbito da vítima.





Foto: REPRODUÇÃO Foto: REPRODUÇÃO

Mayara era aluna do curso de medicina veterinária na Univel Centro Universitário, na cidade de Cascavel. Nas redes sociais, a jovem costumava compartilhar fotos que demonstravam sua forte ligação e amor pelos animais. A morte inesperada gerou grande comoção, reunindo diversas homenagens e mensagens de luto de amigos e familiares na internet. Até a publicação desta reportagem, não foram divulgadas informações oficiais a respeito dos horários e locais do velório e do sepultamento da estudante.

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